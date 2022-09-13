Росія може зупинити постачання газу до Молдови з 1 жовтня, – президентка

Президентка Молдови Мая Санду допускає, що Росія з 1 жовтня може зупинити поставки газу країні.

Про це вона сказала в інтерв’ю в ефірі телеканалу TV8, передає Європейська правда.

Санду вважає, що Росія може "закрити кран" після 1 жовтня, посилаючись на відсутність аудиту боргів "Молдовагазу". Однак насправді, за словами Санду, рішення "Газпрому" базуватиметься на формулі розрахунку, яка змінюється на початку місяця і яка призведе до нижчої закупівельної ціни.

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"Ми знаємо, що з 1 жовтня ми повинні переходити на нову формулу розрахунку, і ми повинні платити набагато менше, ніж зараз. І саме через це ми вважаємо, що є ризик того, що "Газпром" припинить поставки газу", – сказала Санду.

За її словами, уряд допомагатиме громадянам компенсаціями та робить усе, що можна, щоб зменшити обсяги споживання газу.

На думку Санду, можливе припинення постачання після 1 жовтня через зрив термінів аудиту "Молдовагазу" є лише формальним приводом.

"Не може бути причиною, що не проведено аудит. Для реструктуризації боргів угоду потрібно було підписувати 1 травня. Цього не сталося і далі нічого не сталося. 1 жовтня – це не дата в протоколі, яку можна було б пов'язати з тим, що зараз немає цих угод щодо реструктуризації боргів", – зазначила президентка.

Санду також заперечила звинувачення в тому, що влада не хоче вести переговорів щодо ціни на газ із Москвою.

"Кожен місяць є спроби з боку уряду переглянути цю формулу. Але "Газпром" не має жодного бажання", – сказала глава держави.

Вона запевнила, що Молдова взимку не залишиться без газу, оскільки є альтернативні джерела, але найбільшою проблемою залишається питання ціни.

Як повідомлялося 1 листопада 2021 року набув чинності п'ятирічний договір на постачання газу до Молдови. Відповідно до договору, ціна формуватиметься щоквартально, з урахуванням цін на нафту та газ за останні дев'ять місяців. У той же час протокол про продовження контракту на п'ять років передбачає проведення аудиту в "Молдовагазі". Аудит мав бути проведений на початку 2022 року, а звіт аудиторів мав бути затверджений наглядовою радою "Молдовагазу" до 1 травня 2022 року.

У квітні Молдова повідомила "Газпрому", що не змогла укласти контракт із іноземною компанією на проведення аудиту боргу "Молдовагаз" в обумовлені терміни. Йдеться про борг на суму до $700 млн, які нібито має "Молдовагаз" перед "Газпромом" та однією з його "дочок". Про таку суму повідомляє РФ, Молдова із нею не погоджується.