Українські військові знищили ворожої техніки на Харківщині на понад $670 мільйонів, – Forbes

Упродовж 6-11 вересня, за даними Генерального штабу, знищено 2850 окупантів та 590 одиниць техніки. Вартість знищеної ворожої техніки перевищує $670 млн.

Відповідну оцінку знищеної техніки провів Forbes.

Значну частину техніки було знищено під час контрнаступу на Харківщині, проте яка саме – важко достеменно встановити. Втрати противника становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

Найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" ($57 млн), який було знищено в Запорізькій області. На Харківщині ж окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 ($36 млн) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" ($25 млн).

Водночас не всю втрачену росіянами техніку знищено. За даними аналітичного проєкту Oryx, з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у $104 млн, у тому числі дев’ять гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад $43 млн.

Як повідомлялося, упродовж 5-7 вересня українські військові знищили повітряних цілей ворога на $157,5 млн.