БЕБ розслідує ухилення від сплати податків на 42 мільйони підприємством колишнього нардепа

Детективи Бюро економічної безпеки України розпочали досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Слідством встановлено, що службові особи одного із сільськогосподарських підприємств протягом 2021 року документально оформлювали фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Використання такої схеми дозволило порушникам ухилитися від сплати податків на суму 42,4 млн грн. Зазначене сільськогосподарське підприємство пов’язують із колишнім народним депутатом та відомим бізнесменом.

Злочинну схему викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу гГенерального прокурора.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомлялося, що співробітники Бюро економічної безпеки викрили службових осіб групи компаній, які здійснюють оптову торгівлю мінеральними добривами, в організації схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.