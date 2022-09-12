БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
714 відвідувачів онлайн
Новини Корупція
4 360 21
НАБУ (1376) Дубневич (78) Антикорупційний суд (553)

Суд закрив справу НАБУ проти нардепа Дубневича

Новини БізнесЦензор Корупція

дубневич

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата Ярослава Дубневича в організації схеми заволодіння коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" на загальну суму 93 млн грн.

Про це повідомила офіційна речниця ВАКС Олеся Чемерис, пише "Слово і діло".

"Колегією суддів дійсно закрите вказане кримінальне провадження. 13 вересня буде оголошено повний текст рішення", – сказала вона.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до суду обвинувальний акт у цій справі на початку лютого. У справі фігурують дев'ять обвинувачених, зокрема народний депутат України IX скликання Ярослав Дубневич (група "За майбутнє") та колишні чиновники філії "Центру забезпечення провадження" "Укрзалізниці". З даними слідства, вони організували схему закупівлі стрілочних переводів та запчастин до них у 2015-2017 роках за завищеними на понад 93 млн грн цінами.

Крім того, 23 серпня ВАКС закрив кримінальне провадження про привласнення газу вартістю понад 1,4 млрд грн НАК "Нафтогаз України" Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ, власниками яких є народний депутат Ярослав Дубневич і його брат Богдан. На думку суду, строк досудового розслідування у справі закінчився 30 червня 2019 року, а обвинувальний акт скерували до суду лише 26 грудня 2019 року.

Водночас колегія суддів не вважає стороною кримінального провадження компанії-власниці Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, попри проведення провадження стосовно них. Відповідно судді проігнорували рішення ВАКС від 17 жовтня 2019 року про встановлення представникам цих фірм строку до 17 грудня 2019 року.

За версією НАБУ і САП, у цій справі наближені до Дубневичів топменеджери двох ТЕЦ та керівники ряду приватних компаній протягом 2013-2015 років організували схему заволодіння природним газом "Нафтогазу України", купуючи його за пільговою ціною нібито для виробництва теплової енергії для населення, але привласнили його шляхом виготовлення електроенергії для промисловості та продажу її за ринковими цінами.

Загалом, упродовж 2013-2015 років вказані особи заволоділи природним газом НАК "Нафтогаз України" в обсязі 308,34 мільйона кубічних метрів, що завдало матеріальної шкоди НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн. Ця справа до закриття перебувала на стадії підготовчого засідання.

Читайте також: Сплив строк розслідування: Суд закрив справу про заволодіння кредитом "Ощадбанку" на $20 мільйонів

Нагадаємо, Верховна Рада 31 жовтня 2019 року підтримала подання керівника САП Назара Холодницького, погодженого з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (арешту) щодо Дубневича.

Вищий антикорупційний суд 2 листопада 2019 року обрав нардепу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн.

Апеляційна палата ВАКС 7 листопада 2019 року скасувала рішення суду першої інстанції та ухвалила нове, яким до нардепа було застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці з альтернативою 90 млн грн застави.

ВАКС 8 листопада того ж року повідомив про внесення застави на Дубневича у повному обсязі.

29 січня 2021 року ВАКС за клопотанням детективів НАБУ заарештував кошти Дубневича – понад $100 тис. та понад 100 тис. євро, вилучених у народного депутата під час обшуків.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+7
А ви кажете,що все буде добре..Ні не буде добре,ось побачите,що ці потвори будуть витворяти,навіть не дивлячись на війну.І рішення суду говорить їм:-усе добре,нічього,нікому не буде.Воруй,грабь,як можешь.
показати весь коментар
13.09.2022 02:54
+6
Вот что значит наличие "пільгових цін". Пока будет несколько видов ценообразования всегда будут Дубиневичи, Фирташи, Коломойские, Левочкины и Бойко.
показати весь коментар
12.09.2022 22:36
+6
ВАКС-самый гуманный суд в Украине.Печерский суд тихо витирает сопли за углом.
показати весь коментар
13.09.2022 00:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
видишь ахметка, кроме тебя могут воровать и другие, так что перестань ныть что цена ванонов выросла на 100 млн. которые украл загид
показати весь коментар
12.09.2022 21:58 Відповісти
Вот что значит наличие "пільгових цін". Пока будет несколько видов ценообразования всегда будут Дубиневичи, Фирташи, Коломойские, Левочкины и Бойко.
показати весь коментар
12.09.2022 22:36 Відповісти
именно
показати весь коментар
12.09.2022 22:48 Відповісти
Згоден, що пільгові ціни приволять до крадіжки, але ж це не просто перепродажа і заробіток, а і крадіжка а це вже кримінал , а якщо ціни будуть і по 2 тис. $ вони все рівно будуть красти тому що нема покарання для - розкрадачів держави ,тому що як тільки заходять у владу одразу починають красти - в нас є нарід але нема держави тоб то вона є але батальйн Монако її де факто приватизував.
показати весь коментар
13.09.2022 13:08 Відповісти
Дайте йому державну нагороду. І премію!
показати весь коментар
12.09.2022 23:13 Відповісти
Одразу таку від Зе
показати весь коментар
13.09.2022 00:21 Відповісти
Цікавий це ВАКС суд - є своя апеляційна палата.
Це як замість покарання посилати на курорт.
Не треба забувати - судді України це насамперед той же самий народ України зі всіма його забобонами і поняттями про "давай порєшаєм", "в мене кум прокурор", "син вчиться на СБУ"
показати весь коментар
13.09.2022 00:19 Відповісти
Очевидно щедро отлистал,что судья был не в силах вынести справедливое решение.
показати весь коментар
13.09.2022 00:29 Відповісти
ВАКС-самый гуманный суд в Украине.Печерский суд тихо витирает сопли за углом.
показати весь коментар
13.09.2022 00:58 Відповісти
Деталей справи не розкривають. Це такі прокурори, що все про..бали чи судді у великих плюсах? Якщо судді, то потрібно притягати їх до кримінальної відповідальності за покривання корупції в державі на найвищому рівні, перевірити статки, їх походження. Виходить, що вони між собою все «парішали», а бюджет втратив величезну суму коштів, які зараз так не вистачає.
Цих суддів ще за потроха туди пропхали, як і таких же «справедливих» суддів ВС, якщо не помиляюсь.
показати весь коментар
13.09.2022 01:16 Відповісти
Потрох , як ти кажеш , підписав призначення відібраних конкурсом суддів в квітні 19 року а вже в травні він не був президентом. Дальше судді почали виконувати те що їм рекомендують і не надійся що вони будуть працювати чесно. Виконання законів забезпечує гарант , тобто президент.
показати весь коментар
13.09.2022 06:36 Відповісти
Чомусь керівництво САП, до прикладу, якого не призначав потрох, а було обрано за справжнім конкурсом, не виконує те, що їм рекомендують.
Не потрібно барижити посадами щоб потім не переводити стрілки
показати весь коментар
18.09.2022 07:47 Відповісти
А ви кажете,що все буде добре..Ні не буде добре,ось побачите,що ці потвори будуть витворяти,навіть не дивлячись на війну.І рішення суду говорить їм:-усе добре,нічього,нікому не буде.Воруй,грабь,як можешь.
показати весь коментар
13.09.2022 02:54 Відповісти
Так важко наводити порядок з вкраденими міліардами от якби дубневичі вкрали декілька тисяч тоді їм світив би реальний срок реформа пройшла успішно
показати весь коментар
13.09.2022 09:32 Відповісти
Вищий антикорупційний суд 2 листопада 2019 року обрав нардепу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн.

29 січня 2021 року ВАКС за клопотанням детективів НАБУ заарештував кошти Дубневича - понад $100 тис. та понад 100 тис. євро, вилучених у народного депутата під час обшуків.

Тобто цей замайбах не моргнувши оком платить заставу 100 мільйонів гривень, а НАБУ вважало, що в нього не залишилося нічого, крім 100 тис. доларів та 100 тис. євро.?
показати весь коментар
13.09.2022 09:32 Відповісти
Даааа, завтра с Труханова все обвинения снимут... Опять будут честными и пушистыми... Задолбали уже эти: судяки, система, ворье, политики и т.д., и т.п..
показати весь коментар
13.09.2022 09:59 Відповісти
Друзі, підтримаємо петицію - це стосується кожного, кому поліціанти незаконно виписали штраф.


№22/160750-еп
Вимагаємо скасувати судовий збір за подання до суду позовної заяви про оскарження постанови про адміністративне правопорушення .
https://petition.president.gov.ua/petition/160750
показати весь коментар
13.09.2022 10:23 Відповісти
у всьому світі за суд платить програвша сторона, У нас проблема в другому - суд використовує лазівки щоб не стягувати в своїх тезок по корупції кошти. Потрібна реформа щоб кожен чинуша який приймає незаконні рішення карався своїм майном а не бюджетом платників податків!!
показати весь коментар
13.09.2022 11:07 Відповісти
Продано !
показати весь коментар
13.09.2022 10:56 Відповісти
Не треба було Київ боронити, вся шваль там "засідає".
показати весь коментар
13.09.2022 10:58 Відповісти
З таким судом у Євросоюз нас ТОЧНО НЕ візьмуть!
Українці ЗАСЛУГОВУЮТЬ на нормальну владу замість купи брехливих шахраїв!
показати весь коментар
13.09.2022 13:47 Відповісти
 
 