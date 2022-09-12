Найбільший виробник аграрної техніки вкладе мільярди доларів у розробку тракторів на автопілоті

Американська Deere&Co., найбільший у світі виробник сільськогосподарської техніки та обладнання, інвестує кілька мільярдів доларів у розробку тракторів з автономним управлінням, які зможуть самостійно проводити орні роботи, а також обприскувачів, що використовуються для боротьби з бур’янами.

В компанії заявили про намір вийти для реалізації цих планів на ринок програмного забезпечення для сільськогосподарської техніки, яке має зробити її роботу ефективнішою, пише Інтерфакс-Україна.

Очікується, що це дозволить прискорити роботу фермерів і може дати кращі результат, порівняно із залученням праці людей.

"Мова про те, щоб робити більше з меншими зусиллями", – зазначив головний виконавчий директор Deere Джон Мей.

За його прогнозами, до кінця поточного десятиліття комісійні від використання програмного забезпечення, що розробляється компанією, становитимуть 10% річної виручки Deere.

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Конкуренти Deere у сфері виробництва техніки та обладнання CNH Industrial NV та Agco Corp., сільськогосподарські концерни Bayer AG та Corteva Inc., а також венчурні інвестори вклали сумарно кілька мільярдів доларів у купівлю та розробку систем для прогнозування кількості врожаю та скорочення витрат фермерів.

Тим часом стартапам поки що не вдається зробити прорив на сільськогосподарському ринку, а великі компанії все ще не отримали прибутку від своїх інвестицій у технології, пише The Wall Street Journal з посиланням на аналітиків.

Використання програмного забезпечення за передплатою, що вже поширено в інших сферах, поки не дійшло до сільськогосподарської галузі.