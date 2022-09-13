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Країни Заходу готові передати Україні заморожені резерви РФ, але потрібен механізм, – Малюська

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малюська

Країни Заходу досягли політичної згоди щодо можливості передачі Україні заморожених золотовалютних резервів Росії, але для цього потрібен спеціальний юридичний механізм, якого наразі немає.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив у ефірі єдиного телемарафону, повідомляє "Forbes Україна".

"З якою країною ми б не розмовляли, політична згода є. Питання лише в тому, як це зробити", – сказав Малюська.

Він нагадав, що Україна вже працює над створенням такого механізму, це буде великий міжнародний договір, до якого країни зможуть приєднуватися і на виконання цього договору передавати Україні активи та знімати з них імунітет.

За його словами, золотовалютні резерви РФ наразі захищені суверенним імунітетом, тобто одна країна не може відібрати щось в іншої. Малюська вважає, що такий міжнародний договір може бути ратифікований вже цієї зими.

На думку міністра, на першому етапі Україна планує отримати суверенні активи Росії на $300 млрд. Другий етап, набагато більш складний і тривалий, – це стягнення активів російських державних компаній або майна російських олігархів.

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Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року.

Тим часом 11 пов’язаних з Ігорем Коломойських компаній, які внаслідок окупації Росією 2014 року Криму втратили низку автозаправних станцій і об'єктів нерухомості, вже подали позов у США з метою стягнути компенсацію із заморожених після початку повномасштабної війни російських коштів.

Після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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Та передадуть нам ці заморожені резерви,-тільки обрубають зелені щупальця !
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12.09.2022 22:20 Відповісти
Хоч зелен1 щупальця, хоч 1ншого кольору -- поки 1снують "сво1 р1дн1" ол1гарх1, тепер1шн1 закони, теперишн1 чиновники у ВС1Х владних структурах --народу Укра1ни з тих репарац1й н1чого не д1станеться. Багато ми мали з приватизац11? Те ж саме буде 1 з репарац1ями - якщо залишиться при влад1 хоч хто-небудь з сьогодн1шн1х кер1вник1в ус1х р1вн1в.
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13.09.2022 00:28 Відповісти
друже,в тебе розкладка клавіатури виставлена ельфійською мовою ?
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13.09.2022 01:38 Відповісти
Молюска в Україні ще навіть не наклав арешт на активи російських олігархів чи видає ім з арахамією довідки?
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13.09.2022 09:40 Відповісти
 
 