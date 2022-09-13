Країни Заходу готові передати Україні заморожені резерви РФ, але потрібен механізм, – Малюська

Країни Заходу досягли політичної згоди щодо можливості передачі Україні заморожених золотовалютних резервів Росії, але для цього потрібен спеціальний юридичний механізм, якого наразі немає.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив у ефірі єдиного телемарафону, повідомляє "Forbes Україна".

"З якою країною ми б не розмовляли, політична згода є. Питання лише в тому, як це зробити", – сказав Малюська.

Він нагадав, що Україна вже працює над створенням такого механізму, це буде великий міжнародний договір, до якого країни зможуть приєднуватися і на виконання цього договору передавати Україні активи та знімати з них імунітет.

За його словами, золотовалютні резерви РФ наразі захищені суверенним імунітетом, тобто одна країна не може відібрати щось в іншої. Малюська вважає, що такий міжнародний договір може бути ратифікований вже цієї зими.

На думку міністра, на першому етапі Україна планує отримати суверенні активи Росії на $300 млрд. Другий етап, набагато більш складний і тривалий, – це стягнення активів російських державних компаній або майна російських олігархів.

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Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року.

Тим часом 11 пов’язаних з Ігорем Коломойських компаній, які внаслідок окупації Росією 2014 року Криму втратили низку автозаправних станцій і об'єктів нерухомості, вже подали позов у США з метою стягнути компенсацію із заморожених після початку повномасштабної війни російських коштів.

Після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.