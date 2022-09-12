Грошова маса зросла за місяць ще на 14 мільярдів, – НБУ

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у серпні зросла на 0,6%, або на 14,4 млрд грн, – до 2,27 трлн грн після пов’язаного з девальвацією офіційного курсу гривні стрибка на 4,9% у липні.

Як свідчать дані Національного банку України, депозити за минулий місяць збільшилися на 1,1%, або на 17 млрд грн, – до 1,62 трлн грн, передає Інтерфакс-Україна.

У тому числі гривневі депозити зросли на 2,1%, або на 20,7 млрд грн, – до 1,03 трлн грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) зменшилися на 0,6%, або на 3,7 млрд грн, – до 594,6 млрд грн.

У липні, як повідомлялося, через девальвацію значно збільшились валютні депозити – на 24,6%, тоді як гривневі зменшились на 2,3%.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у серпні зросла на 3,8%, або на 27,5 млрд грн, після зниження на 0,3% у липні та 1,3% у червні.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць зменшилися на 0,4%, або на 2,8 млрд грн, – до 2,84 млрд грн після зростання на 1,7% у липні.

Резервні гроші банків, що скоротилися у липні на 13,2%, у серпні підскочили на 36,3%, або на 30,4 млрд грн – до 114,2 млрд грн.

Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 201,1 млрд грн до 215,3 млрд грн, на коррахунках – із 44,9 млрд грн до 67,1 млрд грн, готівку в касах – з 38,9 млрд грн до 47,1 млрд грн та обов'язкові резерви – з 52,9 млрд грн до 65,4 млрд грн.

Обсяг кредитів, після пов'язаного з девальвацією гривні зростання на 4,4% у липні, в серпні знизився на 0,7%, або на 7,3 млрд грн, – до 1,07 трлн грн. При цьому гривневі кредити зменшилися на 0,5%, або на 4,2 млрд грн, – 765,8 млрд грн, тоді як валютні – на 1%, або на 3,1 млрд грн, – до 299,3 млрд грн.

Загалом за вісім місяців цього року грошова маса в Україні збільшилась на 9,4%, база – на 13,9%, готівка поза банками – на 10,2%.

Депозити у гривні за січень-серпень зросли на 1,6%, тоді як у валюті (у гривневому еквіваленті) – на 25,4%.

Гривневі кредити збільшилися за вісім місяців на 3,9%, тоді як валютні – на 2,7%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні за 2021 рік збільшилася на 12%, база – на 11,2%, готівка поза банками – на 12,5%.

Депозитний портфель банків минулого року зріс на 11,9% за рахунок стрибка у гривні на 21,4%, тоді як в інвалюті він скоротився на 4,1%. Кредитний портфель банків за 2021 рік збільшився на 9% за рахунок зростання гривневих позик на 23,7% за скорочення валютних на 16,2%.