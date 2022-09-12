Кабмін дозволив реєструвати автомобілі та замовляти нові номери онлайн

Кабінет міністрів ухвалив зміни до нормативно-правових актів, які дозволять замовляти номерні знаки та подати заяву на реєстрацію/перереєстрацію транспортного засобу онлайн.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, інформує пресслужба МВС.

"Відповідні зміни передбачають, що буде доступна реєстрація та перереєстрація транспортного засобу онлайн, через Електронний кабінет водія або засобами Порталу "Дія". Послуга здійснюватиметься шляхом подачі в електронній формі заяви, заповнення форм (полів) якої здійснюватиметься автоматично, з урахуванням відомостей, отриманих у межах електронної інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС України. Тоді як раніше було передбачено лише заміну посвідчення водія через "Дію", – розповів чиновник.

Заступник міністра додав, що ухвалені урядом зміни також передбачають можливість замовлення номерних знаків онлайн (через Електронний кабінет водія або застосунок "Дія").

Крім того, розширено перелік реєстраційних дій, пов’язаних із проведенням державної реєстрації, перереєстрації ТЗ, які здійснюються без проведення експертного дослідження транспортного засобу фахівцями Експертної служби МВС.

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Також передбачено можливість громадянину в зручний для себе час (окремо від реєстрації/перереєстрації ТЗ) замовити проведення експертного дослідження ТЗ з отриманням відповідного висновку, який буде дійсний протягом 10 днів.

"Слід зауважити, що після впровадження відповідних нововведень громадяни матимуть змогу робити вибір між отриманням послуг онлайн і традиційно (у сервісному центрі МВС)", – уточнив заступник міністра внутрішніх справ.

Він додав, що відповідна постанова уряду набуде чинності через 3 місяці з дня її опублікування. За цей час Головний сервісний центр МВС у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України підготують технічну спроможність для повноцінної реалізації цифрових послуг.