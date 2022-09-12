Європейське космічне агентство проситиме збільшення бюджету до рекордних 18 мільярдів євро, – ЗМІ

Європейське космічне агентство (ESA) планує просити понад 18 млрд євро у своїх 22 держав-членів для фінансування програм на найближчі три роки.

Про це заявив генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер на конференції World Satellite Business Week у Парижі, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на європейські ЗМІ.

"Я добре розумію, що це багато, але це необхідно", – сказав Ашбахер.

Із таким проханням ESA офіційно звернеться під час міністерської конференції наприкінці листопада в Парижі.

При цьому Ашбахер пояснив, що бюджет, що запитується, значно перевищує рекордні 14,5 млрд євро 2019 року, буде предметом переговорів.

"Ситуація є надзвичайно складною", – зазначив генеральний директор, указавши на наслідки російської військової агресії в Україні, інфляцію та загрозу економічної рецесії в Європі.

За словами Ашбахера, події в Україні показали, якою мірою Європа залежала від Росії, включно з космічною галуззю, і назвав ситуацію "дуже болючим досвідом".

ЗМІ нагадують, що ESA відмовилося від запланованого на вересень запуску з Байконура місії Exomars, що готувалася спільно з Росією – європейського марсоходу на російській посадковій платформі, – в яку було вкладено понад 1 млрд євро. Агентство також виявилося позбавленим можливості запуску частини своїх супутників після розірвання угоди про використання російської ракети-носія "Союз".

"Доступ у космос є нашим абсолютним пріоритетом", – наголосив Ашбахер, закликавши прискорити роботу над підготовкою запуску нової європейської ракети-носія Ariane 6, запланованого на 2023 рік.