Для заміни російського газу: Азербайджан збільшив експорт блакитного палива майже на чверть

Міністерство енергетики Азербайджану заявило про зростання експорту газу й нафти за підсумками восьми місяців 2022 року.

Про це повідомив міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов, передає enkorr.

Так, за оперативними даними, за вісім місяців поточного року експорт газу зріс на 23%. Тільки в Європу було експортовано 7,3 млрд кубометрів газу, в Туреччину – 5,4 млрд кубометрів, в Грузію – 1,7 млрд кубометрів.

Водночас 17,6 млн тонн нафти із 21,8 млн тонн, що видобувається в країні, теж було експортовано.

"Порівняно з аналогічним періодом торік 14,4 із 30,6 млрд кубометрів видобутого газу з приростом на 9,7% було експортовано", – зазначив глава Міненерго Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує збільшити імпорт газу з Азербайджану.