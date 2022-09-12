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Nissan продовжив зупинку заводу в Росії ще на три місяці

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nissan

Японський автовиробник Nissan продовжить призупинення роботи складального заводу в російському Санкт-Петербурзі на три місяці, до кінця грудня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Reuters.

"Виробництво призупинено в Санкт-Петербурзі до кінця грудня, і співробітники були проінформовані. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією й будемо вживати необхідних заходів", – сказав представник Nissan.

Завод, який простоював у березні після вторгнення Росії в Україну, спочатку планувалося відновити наприкінці вересня.

Призупинення роботи заводу Nissan було продовжено через триваючі труднощі з отриманням запчастин з Європи та Японії, повідомляє щоденна газета Nikkei.

Автор: Галина Ялівець
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