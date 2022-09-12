Російські туроператори втратили можливість оформлювати шенгенські візи до Фінляндії та Греції, – ЗМІ

Російські туроператори після скасування спрощеного візового режиму між Євросоюзом і Росією припинили оформлювати місцевим туристам шенгенські візи до низки країн ЄС, зокрема до Фінляндії та Греції.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на представників галузі, повідомляє російська редакція Forbes.

Тепер російські турфірми лише надають підтримку у цьому питанні.

За словами голови Асоціації туроператорів РФ Майї Ломідзе, Фінляндія тепер вимагає особистої присутності заявника при подачі документів на шенген, тому допомога туроператорів тепер стала "менш важливою".

Наразі турфірми змушені взаємодіяти з фінським візовим центром на тих самих умовах, що й індивідуальні заявники, тобто окремо записувати на прийом кожного потенційного одержувача візи.

Ломідзе зазначила, що російські туроператори допомагають своїм клієнтам, які бронюють обслуговування в Європі, але таких клієнтів зовсім небагато.

Туроператор "Інтурист" повідомив, що особиста присутність заявника потрібна і для поїздок до Греції.

"Раніше туристи могли звернутися до акредитованого у візовому центрі тієї чи іншої країни ЄС туроператора, принести всі документи та сплатити путівку… Зараз же візові центри здебільшого не приймають документи від туроператорів, серед них Греція та Фінляндія", – розповіли в російській компанії.

При цьому заявки від росіян на відпочинок у Греції, Італії та на Кіпрі продовжують надходити, але кількість вже "непорівнянна" з тим, що було раніше, "коли десятки тисяч туристів вирушали влітку та в оксамитовий сезон" у зазначені країни, а також до Іспанії, пояснили в "Інтуристі", уточнивши, що зараз таких росіян "тільки сотні".

Як повідомлялося, з 12 вересня вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.

Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила 9 вересня.