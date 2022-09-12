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Новини Корпоративні відносини
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охорона здоров'я (47) General Electric (70)

General Electric виділить бізнес у сфері охорони здоров’я в окремий підрозділ

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General Electric Co. підтвердила намір виділити підрозділ GE HealthCare в окремий бізнес.

Про це йдеться в повідомленні GE, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, компанія створить раду директорів нового бізнесу після завершення процедури його відділення. GE HealthCare стане незалежною компанією у перший тиждень 2023 року.

Раніше повідомлялося, що GE планує поділитися на три компанії, які об'єднають в собі активи GE у сфері авіації, охорони здоров'я та енергетики. Підрозділи GE Renewable Energy, GE Power і GE Digital будуть об'єднані в один бізнес і виділені в 2024 році, частина компанії, що залишилася, зосередиться на авіації.

Автор: Галина Ялівець
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