Влада Києва запропонувала допомогу при відновленні міст-супутників

Влада Києва надасть допомогу у відновленні міст і селищ столичної агломерації, які найбільше постраждали під час захисту Києва від російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби мера Києва Віталія Кличка.

Кличко звернувся до голів громад міст і селищ агломерації, які найбільше постраждали під час захисту Києва від російських варварів, із пропозицію надати їм допомогу у відбудові.

"Спільно захищаючи столицю від російського агресора, ми ще раз упевнилися у важливості нашого об’єднання в асоціацію "Київська агломерація", яку ми створили в 2019 році. Ми згуртувались не тільки в обороні Києва та своїх громад, а й у наданні волонтерської допомоги, підтримці військових та тимчасово переміщених громадян. Переконаний, що ми повинні об’єднати зусилля і у відбудові, відновленні наших міст та селищ, житла та інфраструктури для наших громадян. Тому пропонуємо громадам допомогу від центру Київської агломерації, від столиці", – заявив Кличко.

Зокрема, допомога буде надаватися у вигляді дотації на відновлення об’єктів, що постраждали від російських варварів під час бойових дій у передмістях Києва в лютому-березні 2022 року.

"Бо наші громади разом – це великий Київ, і ми повинні спільно його відбудовувати та розвивати", – підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київська обласна рада виділила 145 млн грн із резервного фонду обласного бюджету на подолання наслідків війни та відновлення регіону.