Ціни на газ у Європі вперше за місяць опустилися нижче $2000 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу в Європі у понеділок опускалася нижче $2000 за тисячу кубометрів вперше з 9 серпня.

Вартість найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures в ході торгів знижувалася до 188 євро за МВт-год або приблизно $1792 за тисячу кубометрів.

Станом на 16:30 за Києвом ф'ючерс торгується по 192,82 євро за МВт-год або близько $2020 за тис. куб. м.

Як повідомлялося, міністри енергетики країн ЄС на зустрічі 9 вересня не змогли досягти згоди щодо встановлення ліміту цін на російський газ. Однак Єврокомісія має підготувати оновлені пропозиції щодо запровадження лімітів ціни вже цього тижня. Після цього країни ЄС знову проведуть оцінку і є надія, що рішення може бути ухвалене на початку жовтня.

При цьому Угорщина, Австрія та Нідерланди раніше висунули застереження проти обмеження максимальної ціни на увесь імпортний газ. Проти запровадження обмеження ціни на російський газ виступає Угорщина.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала розгляд пропозицій щодо встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ. У відповідь російський президент Владімір Путін, погрожує взагалі припинити постачання енергоносіїв до ЄС.