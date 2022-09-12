Індонезія готова купувати російську нафту зі знижками, – FT

Президент Індонезії Джоко Відодо припустив можливість закупівлі нафти з Росії, щоб стримати зростання цін на енергоносії на внутрішньому ринку

Про це пише газета Financial Times, передає enkorr.

"Ми завжди розглядаємо всі варіанти. Якщо є країна і вона дає кращу ціну, то звичайно", – заявив Відодо у відповідь на питання про можливість закупівлі Індонезією російської нафти.

"Обов'язок керівництва країни – знайти різні джерела для задоволення енергетичних потреб свого народу. Ми хочемо знайти рішення", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Росія запропонувала деякими країнам Азії великі знижки на свою нафту за умови укладання довгострокових контрактів на тлі обговорення запропонованого США плану обмеження цін на нафту з РФ.