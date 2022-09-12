Індонезія готова купувати російську нафту зі знижками, – FT
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Президент Індонезії Джоко Відодо припустив можливість закупівлі нафти з Росії, щоб стримати зростання цін на енергоносії на внутрішньому ринку
Про це пише газета Financial Times, передає enkorr.
"Ми завжди розглядаємо всі варіанти. Якщо є країна і вона дає кращу ціну, то звичайно", – заявив Відодо у відповідь на питання про можливість закупівлі Індонезією російської нафти.
"Обов'язок керівництва країни – знайти різні джерела для задоволення енергетичних потреб свого народу. Ми хочемо знайти рішення", – додав він.
Раніше повідомлялося, що Росія запропонувала деякими країнам Азії великі знижки на свою нафту за умови укладання довгострокових контрактів на тлі обговорення запропонованого США плану обмеження цін на нафту з РФ.
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