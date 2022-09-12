Норвегія скептично ставиться до обмеження цін на газ, – прем’єр

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що Осло скептично ставиться до ідеї запровадження стелі цін на природний газ, оскільки це не вирішить фундаментальну проблему Європи – малу кількість газу.

Про це пишуть європейські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми йдемо на переговори без упереджень, але скептично ставимося до стелі цін на природний газ. Стеля цін не вирішить фундаментальну проблему, яка полягає в тому, що в Європі надто мало газу", – заявив Стере.

Із такою заявою він виступив після телефонної розмови із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики країн ЄС на зустрічі 9 вересня не змогли досягти згоди щодо встановлення ліміту цін на російський газ.

Запровадження ліміту цін на газ саме з Росії потребує згоди всіх 27 країн Євросоюзу, однак для ухвалення рішення про обмеження ціни на газ від будь-яких постачальників буде достатньо більшість голосів в Євросоюзі.

При цьому Угорщина, Австрія та Нідерланди раніше висунули застереження проти обмеження максимальної ціни на увесь імпортний газ. Проти запровадження обмеження ціни на російський газ виступає Угорщина.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала розгляд пропозицій щодо встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ. У відповідь російський президент Владімір Путін, погрожує взагалі припинити постачання енергоносіїв до ЄС.