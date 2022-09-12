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Кабмін виділив 110 мільйонів на будівництво посольства України в Туреччині

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туреччина

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 110 млн грн для завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження уряду №793 від 7 вересня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, з метою забезпечення завершення будівництва комплексу посольства України в Турецькій Республіці, започаткованого, згідно з розпорядженням від 2021 року, уряд виділив Міністерству закордонних справ з резервного фонду 110,03 млн грн за бюджетною програмою "Функціонування іноземних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ".

Автор: Михайло Орлюк
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Зелена мерзота взнахабніла: 400 млн (усього!) для відновлення зруйнованих об"єктів енергетики в Україні і 110 (!!!) млн для посольства в Туреччині. Це коли країна спливає кров"ю...
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12.09.2022 19:35 Відповісти
 
 