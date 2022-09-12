Суд арештував майно колишнього нардепа Горбатова, – ДБР

Суд арештував активи колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим, а після початку російського вторгнення продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях та сплачував податки окупантам та терористичним організаціям.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР), також арештовано активи наближеної до нього особи, на яку він переоформив свої підприємства, щоб приховати свою незаконну діяльність.

Загалом арештовано 3 квартири, 8 адміністративних будівель, 2 житлових будинки, 15 об’єктів нежитлового фонду та 42 транспортних засоби (8 легкових автомобілів, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення, причепи). Загальна площа арештованих об’єктів нерухомого майна складає понад 5 тис. квадратних метрів.

В рамках розслідування справи триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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Як повідомлялося, у червні працівники Державного бюро розслідувань викрили на фінансуванні терористичної організації "ДНР" колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим.

За даними слідства, Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз (БС)", що здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України та, відповідно, сплачують там податки чим, фактично, фінансують незаконні збройні терористичні угрупування.

За оперативними даними, ексдепутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії. Під час обшуків в одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Частина колекції знаходилась у попередньо підготовлених "таємних кімнатах" офісних приміщень.

Згідно з висновком експертів Національного музею історії України, історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя. Зокрема, під час обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури. За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів.