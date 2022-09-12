Фонд гарантування виставить на продаж нерухомість "Промінвестбанку" в Києві

20 вересня в системі "Prozorro.Продажі" відбудуться аукціони з продажу двох об’єктів нерухомості в Києві, що перебувають на балансі ПАТ "Промінвестбанк", що нині ліквідується Фондом гарантування вкладів

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Зазначається, що дані активи на торги виставляються вперше.

Зокрема, на продаж виставлено:

лот № G22N021283: нежитловий будинок (літ. А), комерційна нерухомість, офісна, загальною площею 2 152 кв. м, розташована за адресою: Київ, вулиця Драгоманова, будинок 21-А.

Серед переваг виставленого на продаж об’єкта – вигідне місцерозташування: знаходиться у пішій доступності до двох станцій метро – "Позняки" і "Харківська", поруч – парки (фітнес-парк, скейт-парк), озера, торговельний центр, заклади харчування, спорткомплекси, аптеки тощо.

Початкова ціна реалізації – 54,9 млн грн.

лот №G22N021284: нежитловий будинок, комерційна нерухомість, офісна, загальною площею 1 623,2 кв. м, розташована за адресою: Київ, вулиця Червоноткацька, будинок 29-А.

Знаходиться у пішій доступності до станції метро "Чернігівська", поруч – супермаркети, заклади харчування, поштові відділення, аптеки тощо.

Початкова ціна реалізації – 31,9 млн грн.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами ПАТ "Промінвестбанк".

Як повідомлялося, пілся початку повномасштабного російського вторгнення 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Нагадаємо, у лютому 2021 року Національний банк України відмовився погодити угоду щодо опосередкованого придбання понад 99% акцій "Промінвестбанку" Сергієм Тігіпком. При цьому НБУ 30 жовтня 2020 року погодив придбання бізнесменом Сергієм Тігіпком 100% статутного капіталу ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай", яка викупила виставлений на продаж у рамках виконавчого провадження пакет акцій "Промінвестбанку" за 268,71 млн грн.

Перед придбанням структурами Тігіпка фінкомпанії "Фортіфай" у неї змінилися власники – фірму оформили на менеджерів, близьких до оточення олігарха Ігоря Коломойського.

У свою чергу, власник "Промінвестбанку" – російська держкорпорація ВЕБ.РФ - заявила, що продаж акцій на біржі порушує заборону Стокгольмського арбітражу, у зв'язку з чим ВЕБ має намір стягувати активи України за кордоном, щоб покрити свої збитки.