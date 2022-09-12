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обстріл (66) Харків (656) електроенергія (2952)

Харків знову залишився без електроенергії через обстріли російських військ, – мер

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харків,тец5

У понеділок, 12 вересня, російські війська знову завдали масованого обстрілу по об’єктам у Харкові, у місті зникла електроенергія та припинено водопостачання.

Про це мер міста Ігор Терехов повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Обстріл Харкова. Масовий. Потрапляння до центру міста, прильоти до Основ'янського та Київського районів. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється", – написав Терехов.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів", – додав міський голова Харкова.

Як повідомлялося, напередодні внаслідок масованих ударів з боку російських військ було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги у низці регіонів України, внаслідок чого виникли проблеми з електро- та водопостачанням у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

В тому числі, російські військові завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, а також по Зміївській ТЕС.

Станом на ранко 12 вересня енергопостачання більшості постраждалих населених пунктів було відновлено.

Автор: Михайло Орлюк
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Я уверен, что мир поймет, если ВСУ зайдут в Белгород и проведут воспитательную беседу с рашистами, обстреливающими Харьков.
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12.09.2022 21:15 Відповісти
Вбивати російських військових замало!! ЗСУ мають розпочати активно підривати російські ТЕЦ. ГРЕС., електропідстанції, теплотраси та інше. Тоді - Україна взимку має шанс перезимувати!👈
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12.09.2022 21:15 Відповісти
у нас немає ще чим, а ДРГ стільки вибухівки на ці об'єкти не завезе, а ракети ATACMS нам поки не дають.
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12.09.2022 23:35 Відповісти
Відповідь по російській території має бути адекватна !
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12.09.2022 23:33 Відповісти
Вчора в Харкові 4 години не було світла, сьогодні біля години, води не було десь добу.
Звісно це не останій раз, бо кацапи це не люди, а шакали.
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13.09.2022 00:23 Відповісти
насрать полную кучу под дверью после ухода не поучилось, мелко нагадить - да
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13.09.2022 03:38 Відповісти
 
 