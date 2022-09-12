"Укргазвидобування" відновило дві свердловини

Фахівці "Укргазвидобування" відновили дві свердловини, які раніше припинили давати газ через виснаження газоносних горизонтів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що після капітального ремонту видобуток із них становить близько 250 тис. кубометрів газу на добу.

Обидві операції з капітального ремонту свердловин виконав внутрішній сервісний підрядник – "УГВ-Сервіс". Зокрема, були виконані заміна старих зношених труб та перфорація.

Завдяки капітальному ремонту на одній із згаданих свердловин також відкрилася можливість приростити запаси газу, які раніше не обліковувалися.

"Із початку 2022 року ми виконали десятки операції з капітальних ремонтів свердловин. Через повномасштабну війну обсяг робіт довелося зменшити, та ми намагаємося надолужити втрати за рахунок підвищеної уваги до кожної операції", – зазначила начальниця департаменту моніторингу та планування геолого-технологічних заходів "Укргазвидобування" Ольга Остапенко.