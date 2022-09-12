Офіс президента ще не обговорював ідею зниження податків з міжнародними партнерами, – Шурма

Рішення про проведення податкової реформи, яка передбачає зниження податків, буде ухвалено лише з урахуванням компенсаторів доходів бюджету та після консультацій із міжнародними партнерами.

Про це в ході 17-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі ключова річ – це підтримка наших партнерів: до 60% (коштів для фінансування дефіциту держбюджету, – ред.) отримуємо від партнерів. Будь-яке рішення щодо податків буде схвалено після консультацій із нашими партнерами і тими, хто фінансово нас підтримує", – сказав він.

Шурма уточнив, що базова концепція податкової реформи залишається незмінною – "10-10-10-3": 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО (податок на доходи фізосіб), 10% – ПДВ (податок на додану вартість) і 3% – військовий збір.

Виступаючи на конференції, заступник голови Офісу президента зазначив, що до 50% української економіки знаходилось у тіні, і держава офіційно не знає, звідки отримують доходи приблизно 14 млн людей.

"Йдеться не про те, щоб не зробити ліберальні ставки податків, а щоб люди платили податки", – наголосив Шурма.

На його думку, потрібно два роки, щоб податки почали сплачувати всі.

Заступник голови ОП також наголосив, що підвищення податків не є шляхом вирішення наявних економічних проблем України.

"Підвищення рівня податків майже ні до чого не призведе: можна в 3-4 рази підняти, але це вб'є ті бізнеси в Україні. Ми маємо визнати, що фінансово вижити в цій ситуації ми зможемо за допомогою наших міжнародних партнерів", – констатував Шурма.

Своєю чергою заступник генерального директора директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова, торкаючись цього питання та низки інших пропозицій українського уряду, зазначила, що на сьогодні Україна має ще якийсь час на експерименти, тоді як із вступом до ЄС такої можливості вже не буде.

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

За словами Шурми, наразі консенсусу в цьому питанні немає, але він сподівається, що нову податкову модель зможуть ухвалити "протягом найближчих місяців – пів року".

Водночас голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.