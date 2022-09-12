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безробіття (297) Путін (908) робота (639) санкції (3449)

Путін визнав ризики масового звільнення робітників у Росії

Новини БізнесЦензор Влада

путин,путін

Кількість робітників у Росії, які перебувають під загрозою звільнення через санкції та вихід іноземних компаній, зростає.

Про це російський президент Владімір Путін у режимі відеоконференції провів нараду з економічних питань.

"Зростає кількість людей, які перебувають під ризиком звільнення. Звертаю увагу: зараз у так званому простої, у вимушених відпустках чи зайняті неповний робочий день – це майже 234 тисячі працівників. Це майже вдвічі більше, ніж на початку року", – визнав Путін.

"У масштабах країни це все-таки невеликі цифри, але для конкретних галузей, для підприємств і населених пунктів складнощі виникають серйозні", – додав російський президент.

Водночас він запевнив, що у цілому в РФ ситуація на ринку праці стабільна, а рівень безробіття перебуває на історичних мінімумах.

Як повідомлялося, Мінекономрозвитку РФ прогнозує, що безробіття в РФ почне зростати восени.

Автор: Михайло Орлюк
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Ага , значит полная Жопа
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12.09.2022 15:39 Відповісти
Отрицательный прирост рабочих мест.
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12.09.2022 18:09 Відповісти
резиновая жопа ***** имеет свойство растягиваться, при напихании в неё всяких бутылок из под бояры, ботокса... ))
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12.09.2022 18:16 Відповісти
Плохо только одно, что к сожалению глава нацбанка у них доволно умная женщина.
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12.09.2022 17:19 Відповісти
Не поможет. Им уже никто и ничто не поможет.
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12.09.2022 21:04 Відповісти
в росії все вирішують як
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12.09.2022 20:37 Відповісти
Звісно на історичному мінімумі - вигребли 95% люмпенів та тих, кого вмовили підписати контракт - все це контингент, який роками був на обліку як "безробітній". Відповідно, на біржі труда - просто нема кого винаймати.
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13.09.2022 00:02 Відповісти
 
 