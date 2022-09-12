Путін визнав ризики масового звільнення робітників у Росії

Кількість робітників у Росії, які перебувають під загрозою звільнення через санкції та вихід іноземних компаній, зростає.

Про це російський президент Владімір Путін у режимі відеоконференції провів нараду з економічних питань.

"Зростає кількість людей, які перебувають під ризиком звільнення. Звертаю увагу: зараз у так званому простої, у вимушених відпустках чи зайняті неповний робочий день – це майже 234 тисячі працівників. Це майже вдвічі більше, ніж на початку року", – визнав Путін.

"У масштабах країни це все-таки невеликі цифри, але для конкретних галузей, для підприємств і населених пунктів складнощі виникають серйозні", – додав російський президент.

Водночас він запевнив, що у цілому в РФ ситуація на ринку праці стабільна, а рівень безробіття перебуває на історичних мінімумах.

Як повідомлялося, Мінекономрозвитку РФ прогнозує, що безробіття в РФ почне зростати восени.