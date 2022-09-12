Угорщина вимагає гарантій уникнення санцій для російської ядерної енергетики

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав усі інституції Євросоюзу надати гарантії, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції ЄС.

Про це він повідомив у Facebook, передає Європейська правда.

"У першому санкційному пакеті Брюсселя йшлося про те, що ядерна енергетика не підпадатиме під санкції. Ми закликаємо Європейську комісію гарантувати, що всі брюссельські установи, всі національні органи та всі банки, що працюють у Європі, дотримуються цього положення", – наголосив Сійярто, вирушаючи у Прагу на Конгрес ядерної енергетики Центральної та Східної Європи.

Він додав, що Угорщина прискорила інвестиції в АЕС "Пакш", єдину атомну електростанцію, щоб вони якнайшвидше сприяли безпечному енергопостачанню.

Як повідомлялося, у серпні Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш ІІ" з розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська держкорпорація "Росатом". Це моголо бути умовою, за якою Москва погодилась дати Угорщині додаткові 700 млн кубометрів газу.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змусило Угорщину відмовитися від енергетичної співпраці з Росією. Ще в березні глава угорського МЗС заявив, що Будапешт дотримується своєї угоди про імпорт російського газу і не планує скасовувати розширення своєї атомної електростанції "Пакш".

У червні портал Direkt 36 опублікував розслідування, згідно з яким розширення АЕС буде розташоване над тектонічним розламом, що загрожує зсувом ґрунту з одного з боків розламу і, відповідно, руйнуванням станції.

Але вже після цього, 1 липня, Сійярто заявив, що будівництво "Пакш ІІ" може початися у вересні. За даними ЗМІ, вартість будівництва становить 12,5 млрд євро. Із них Росія виділила для "Росатома" 10 млн євро кредиту.