Кабмін ініціював санкції проти букмекерів та організаторів азартних ігор з Росії

Кабінет міністрів запропонував Раді національної безпеки та оборони (РНБО) запровадити санкції проти ряду переважно російських компаній, пов’язаних з азартними іграми та лотереями.

Про це йдеться у озпорядженні уряду №797 від 7 вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, пропонується запровадити спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) проти 38 російських юридичних осіб терміном на п'ять років.

До цього переліку увійшли АТ "СпортБет", ТОВ "П'ятигорський іпподром", ТОВ "Ф.О.Н.", ТОВ "Фортуна", ТОВ "ПМБК", ТОВ "Управляюча компанія НКС", ТОВ "Букмекерська контора "ПАРИ", ТОВ "Атлантик-М", ТОВ "Бетрінг", ТОВ "РУС-Телетот", ТОВ "БК "Марафон", ТОВ "Фірма "СТОМ", ТОВ "Санторин", ТОВ "Букмекер Паб", ТОВ "Інвест Гарант", ТОВ "Панорама", ТОВ "ЛЕОН", ТОВ "БЕТ.РУ", ТОВ "Мелофон", ТОВ "БК "Олімп", ТОВ "Фонкор" ТОВ "Голден Бет", ТОВ "Спортрадар", ТОВ "Стар Бет", ТОВ "Інвестиційна компанія "Центр", АО "Росіподроми", ТОВ "Спортлото", АО "ГСЛ", ТОВ "Спортивні лотереї", ТОВ "Алтай Пелас", ТОВ "Невеленд", ТОВ "Юні Геймінг Компані", ТОВ "Домейн", ТОВ "Джи1Інтертейнмент", ТОВ "Даймонд Форчун", ТОВ "Перс", НАО "Шамбала" і ТОВ НКО "Мобільна карта".

Як повідомлялося, минулого тижня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) анулювала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (працює під брендом 1xBet) у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор: казино в мережі інтернет та букмекерської діяльності. Ліцензії було видано цієї весни під час повномасштабного російського вторгнення, проте після суспільного розголосу КРАІЛ визнала, що бренд 1xBet належить росіянам.