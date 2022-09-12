Греція готова до припинення постачання російського газу взимку, – прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція вжила заходів для забезпечення достатніх поставок енергії взимку на випадок припинення поставок російського газу до країни.

Про це він повідомив під час пресконференції у неділю, передає Reuters.

"Ми готові до найгіршого можливого сценарію, коли Росія припинить подачу природного газу", – сказав Міцотакіс.



Він сказав, що Греція зокрема підготувала достатньо вантажів зрідженого природного газу, кілька електростанцій готові перейти на нафту, а потужності вугільної промисловості були збільшені.

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Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у "Газпромі".

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу газопроводом зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.