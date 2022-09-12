Україні потрібно ще $105 мільярдів допомоги на наступні два-три роки, – Мінфін

Із початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від партнерів майже $18 млрд, протягом наступних 18-36 місяців для задоволення найнагальніших потреб Україні потрібно ще близько $105 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-виступу на International Monetary Conference 2022 на тему "Потреби України на відновлення", яка відбувається у Мюнхені.

"Із початку повномасштабного вторгнення РФ Міністерство фінансів України розпочало активну роботу з залучення міжнародних коштів для подолання наслідків війни. Загальний обсяг пільгового фінансування, залученого з 24 лютого, становить майже $18 млрд", – зазначив він.

За словами міністра, серед ключових донорів: Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Японія, Франція, Італія.

Водночас, уточнив Марченко, щомісячний дефіцит у $5 млрд так і не був повністю профінансований.

Українські потреби у фінансуванні включають не лише пряму бюджетну підтримку, а й фінансування відновлення тисяч звільнених міст і сіл, відновлення зруйнованих доріг, мостів, шкіл, інженерних мереж тощо.

Протягом наступних 18-36 місяців для задоволення найнагальніших потреб Україні потрібно близько $105 млрд на підготовку до майбутньої зими, ремонт критичного транспорту, підтримку наступного посівного сезону, соціальні потреби, розмінування.

"Ми намагаємося забезпечити всі пріоритетні видатки шляхом залучення переважно пільгового фінансування та грантів. Останні є надзвичайно важливими для нас, аби не збільшувати боргове навантаження. Український уряд покладається на підтримку іноземних донорів", – наголосив Марченко.

Я кповідомлялося, минулого тижня Рада ЄС схвалила пропозицію Європейської комісії виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро із загальної суми 8 млрд євро, які планувалося надати до кінця року.