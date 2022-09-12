Українська ІТ-армія заблокувала ще понад 2400 російських ресурсів

Із 29 серпня до 11 вересня українська ІТ-армія заблокувала понад 2400 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"ЗСУ продовжують звільняти Україну від окупантів, а ІТ-армія – розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті", – йдеться у повідомленні.

Так, упродовж двох тижнів атаки зазнали найбільші банки РФ. Через паралізовані сервіси найбільших та найважливіших банків РФ – "Газпромбанку", Московського КредитБанку, "Совкомбанку" – росіяни не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести фінансові операції зі смартфону. Крім того, російські військові не могли отримати зарплати, а їхні рідні – компенсації.

Також були атаковані онлайн-сервіси автосалонів. Кіберспеціалісти призупинили роботу найбільшого онлайн-майданчика з продажу автомобілів та запчастин – Дром. Через це росіяни не могли купити автомобіль або запчастини для солдат, які продовжують вести війну в Україні.

Під удар хакерів потрапили системи електронного документообігу у підприємствах з молочної продукції. Оптові та роздрібні продавці молочної продукції були вимушені вручну обробляти документи.

Уже традиційно були атаковані пропагандистські росЗМІ. Зокрема, кібератака вивела з ладу великі такі російські медіа, як Rambler, Газета.Ru, МК.

Крім того українські айтівці попіклувалися, щоб на центральних телеканалах окупованого Криму школярі та студенти отримали привітання з 1 вересня від президента України.