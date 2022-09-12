Українські ФОП можуть не сплачувати податки у Литві: які умови

Литва оприлюднила роз’яснення щодо оподаткування українських підприємців, які перемістилися до країни внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє ain.ua.

Це стосується фізичних осіб-резидентів України, які зареєстровані підприємцями в Україні (незалежно від системи оподаткування).

Як йдеться у роз’ясненні, Литва не розглядає таких фізичних осіб як своїх податкових резидентів, не вимагає від них реєстрації підприємцями у Литві, сплати податку від підприємницької діяльності та подання декларації, але лише у разі виконання певних умов:

вони прибули до Литви після 24 лютого 2022 року;

продовжують здійснювати свою діяльність на підставі контрактів, укладених з клієнтами в Україні до прибуття в Литву (тобто важливо, щоб такі особи не укладали у Литві нових контрактів).

Водночас у своєму висновку Литва не посилається на жодні додаткові умови, такі як, місце перебування центру життєвих інтересів, тривалість перебування у Литві (зокрема, до 183 календарних днів чи довше) тощо.

Як відмічають спеціалісти юридичної та аудиторської компанії Crowe, така позиція є досить ліберальною. Литва – одна з найбільш дружніх до України країн, яка надає максимальну допомогу, особливо в політичному ключі.

Зазначимо, сісце сплати податків залежить від країни резидентства підприємця. За загальним правилом воно визначається в залежності від місця проживання. Якщо підприємець перебуває на території закордонної держави деякий проміжок часу, жодних проблем не виникає. Але через повномасштабну війну, яку РФ розвʼязала проти України, багато українських підприємців змушені були виїхати з рідних міст – і відтоді вже більш ніж півроку проживають на території інших країн.

Через це може виникнути ситуація, коли і Україна, і країна, в якій тимчасово проживає підприємець, вважає його своїм резидентом. Україна – тому що він зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності в Україні, а країна проживання – тому що він постійно перебуває на її території.

Так, може виникнути суперечка щодо податкового резидентства такої особи, і ФОП може опинитися в ситуації, коли змушений платити подвійні податки – і в Україні, і в країні тимчасового перебування.

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