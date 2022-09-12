НАЗК знайшло понад 1400 осіб та 340 компаній для запровадження санкцій США

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало до Міністерства закордонних справ України з метою використання в дипломатичній площині пакет із даними про керівництво та власників російських компаній, які раніше потрапили під американські санкції

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Зокрема, НАЗК опрацювало дані про накладені у США санкції на компанії та виявило, що на керівництво та власників цих організацій не накладено санкції. Отже, НАЗК виявило 1413 керівників і власників таких компаній та запропонувало включити їх до санкційних списків США", – йдеться у повідомленні.

Поміж керівників, власників або засновників таких організацій:

керівництво банків, які перебувають під санкціями США – Центрального банку Росії, "Сбєрбанку", банку "ВТБ", "Сургутнєфтєгазбанку" та інших. Застосувати санкції США пропонується, зокрема, до голови правління Центрального банку Росії Ельвіри Набіулліної;

керівництво нафтогазових компаній – "Роснєфть", "Газпром нафта", "Лукойл", "Новатек". Зокрема, ініціювали накладення санкцій США на Вагіта Алекперова, власника компанії "Лукойл";

керівництво великих промислових підприємств, у тому числі компаній військово-промислового комплексу: корпорації "Ростєх", концерну "Калашніков" та компанії "Камаз".

Також ініціювали застосування санкцій США і до глави Республіки Татарстан Рустама Мінніханова, який є головою ради директорів компанії "Туполєв", та генерального директора технопарку "Сколково" Рената Батирова.

Крім того, ідентифікували 341 компанію, власники або топменеджмент яких під санкціями США, зокрема: