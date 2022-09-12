"Нафтогаз" відсудив у "Центроенерго" 1 мільярд

Північний апеляційний госпсуд 5 вересня відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Центренерго" та залишив без змін рішення Госпсуду Київської області від 22 листопада 2021 року, яким було задоволено позов ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" до "Центренерго" та вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 714 млн грн заборгованості.

Про це повідомляє Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, відповідні поставки газу для "Центренерго" здійснювалися в січні 2021 року.

Крім того, 6 липня Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Центренерго" та залишив без змін рішення Госпсуду Київської області від 3 листопада 2021 року, яким було задоволено позов ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" до "Центренерго" та вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 251 млн грн заборгованості за газ.

Поставки відповідного газу були здійснені в лютому 2021 року.

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" входить у групу "Нафтогазу".