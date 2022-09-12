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Франція та Румунія підпишуть угоду про спрощення експорту українського зерна

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зерно

Франція та Румунія підпишуть угоду, яка допоможе збільшити експорт українського зерна до країн, що розвиваються, в тому числі до Середземномор’я.

Про це повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон, передає Reuters.

"Завтра (12 вересня, – ред.) я підпишу угоду з Румунією, яка дозволить Україні постачати ще більше зерна... до Європи та країн, що розвиваються, зокрема середземноморських країн, які потребують його для продовольства", – сказав він, додавши, що угода охоплює експорт сухопутним, морським і річковим транспортом.

Відповідно до проєкту угоди, Париж співпрацюватиме в розробці проєкту, спрямованого на підвищення ефективності порту Галац, обладнання прикордонних пунктів на півночі Румунії, максимального використання зернових контейнерів, розміщених у порту Констанца, а також збільшення пропускної здатності там і в Сулінському каналі.

Це також допомогло б побудувати середньострокову стратегію на осях коридору між Румунією та Україною та забезпечити опори для оптимізації руху суден. Франція також забезпечить фінансування початкової технічної експертизи та співпрацюватиме з Бухарестом для визначення фінансування на майбутнє.

Як повідомлялося, президент РФ Владімір Путін заявив про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. За його словами, "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно ніби було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, зазначив він.

Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. За даними Мінінфраструктури, з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. Зокрема, в країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн зерна, в Європу – 32 судна з 0,85 млн тонн, а в Африку – 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Путін має рацію у тому, що українське зерно після розблокування портів експортується не до найбідніших країн, а до Європи

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Автор: Юлiя Недашківська
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