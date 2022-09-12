ЄС припинив дію спрощеного візового режиму для росіян

Із 12 вересня набуває чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Про це повідомляє прессужба Ради ЄС.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися.

Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.

Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила 9 вересня.

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Як повідомлялося, позаминулого тижня країни ЄС домовилися призупинити дію угоди ЄС з Росією, яка спрощує видачу віз, однак не заборонятиме видачу туристичних віз для громадян Росії повністю.

Водночас очільники МЗС країн ЄС також погодилися з тим, що сусідні з Росією країни можуть вжити заходів на національному рівні, щоб заборонити в'їзд до ЄС через їхні кордони відповідно до Шенгенського Коду ЄС. Крім того, Єврокомісії запропоновано надати пропозиції щодо вже виданих росіянам шенгенських віз.

У свою чергу в Кремлі можливе рішення ЄС про скасування туристичних віз для росіян назвали "божевіллям".