Електропостачання на Харківщині відновили на 80%

У Харківській області на 80% відновили електропостачання та водопостачання, яке зникло після ракетних ударів по критичній цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", – зазначив він.

Напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter заявив, що "прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла".

Ввечері 11 вересня внаслідок ворожих ракетних обстрілів проблеми з електро- та водопостачанням виникли у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях. Російські військові били по критичній інфраструктурі регіонів, зокрема по Харківській ТЕЦ-5.