Кабмін відтермінував сплату митних платежів за імпорт товарів оборонного призначення
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Кабінет міністрів урегулював деякі питання сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення.
Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.
"Установити, що в період воєнного стану відстрочення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно до закону України "Про оборонні закупівлі", кінцевим отримувачем яких згідно з умовами договору визначено Міністерство оборони, здійснюється на строк 90 календарних днів", – сказано в документі.
Ця постанова набуває чинності з дня її опублікування.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ц 2023 році на сектор безпеки та оборони буде направлено більше 1 трлн грн.
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