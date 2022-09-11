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Кабмін відтермінував сплату митних платежів за імпорт товарів оборонного призначення

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кабмін

Кабінет міністрів урегулював деякі питання сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

"Установити, що в період воєнного стану відстрочення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно до закону України "Про оборонні закупівлі", кінцевим отримувачем яких згідно з умовами договору визначено Міністерство оборони, здійснюється на строк 90 календарних днів", – сказано в документі.

Ця постанова набуває чинності з дня її опублікування.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ц 2023 році на сектор безпеки та оборони буде направлено більше 1 трлн грн.

Автор: Галина Ялівець
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Кабмін спить які митні платежі за товари оборонного призначення під час війни .
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11.09.2022 20:51 Відповісти
 
 