Німеччина готова до зупинки газопостачання Росією, – Шольц
Новини БізнесЦензор Енергетика
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна підготувалася до зупинки Росією газопостачання.
Як пише Spiegel, про це він заявив у відеозверненні, передає Європейська правда.
"Ми мобілізуємося як країна, тому що ми солідарна країна. Ми це переживемо", – зазначив Шольц.
"Ми живемо в серйозні часи", – сказав політик. За його словами, це відчувають не тільки люди в Україні, але й "ми в Європі та багато хто в світі". "Але Німеччина підготувалася – наприклад, що Росія значною мірою припинить постачання газу", – зазначив Шольц.
Росія минулого тижня припинила постачання газу газогоном "Північний потік". Після цього речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу газопроводом зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.
Федеральний уряд готується до того, що така ситуація збережеться.
Шольц згадав про будівництво терміналів зрідженого газу на північному узбережжі Німеччини, порівняно високий рівень заповнення газосховищ, заплановане використання вугільних електростанцій для виробництва електроенергії та продовження роботи атомних електростанцій.
Крім того, федеральний уряд склав пакет допомоги, щоб допомогти людям. "Ніхто не залишиться на самоті", неодноразово обіцяв він.
Будь ласка, зачекайте...
Понад 70% поставок СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. У 2021 році ЄС імпортував зі США 22 млрд кубометрів СПГ. Цього року з січня по серпень ЄС отримав понад 40 млрд куб.
Єврокомісія зобов'язалася працювати з державами-членами ЄС над забезпеченням стабільного попиту на додатковий американський СПГ щонайменше до 2030 року приблизно 50 млрд кубометрів/річних.
Після завершення три експортні проекти, що будуються, розширять пікові експортні потужності американського СПГ на сукупні 5,7 bcf/d до 2025 року.
Гнтлішки а не ганси