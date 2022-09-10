Німеччина готова до зупинки газопостачання Росією, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна підготувалася до зупинки Росією газопостачання.

Як пише Spiegel, про це він заявив у відеозверненні, передає Європейська правда.

"Ми мобілізуємося як країна, тому що ми солідарна країна. Ми це переживемо", – зазначив Шольц.

"Ми живемо в серйозні часи", – сказав політик. За його словами, це відчувають не тільки люди в Україні, але й "ми в Європі та багато хто в світі". "Але Німеччина підготувалася – наприклад, що Росія значною мірою припинить постачання газу", – зазначив Шольц.

Росія минулого тижня припинила постачання газу газогоном "Північний потік". Після цього речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу газопроводом зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.

Федеральний уряд готується до того, що така ситуація збережеться.

Шольц згадав про будівництво терміналів зрідженого газу на північному узбережжі Німеччини, порівняно високий рівень заповнення газосховищ, заплановане використання вугільних електростанцій для виробництва електроенергії та продовження роботи атомних електростанцій.

Крім того, федеральний уряд склав пакет допомоги, щоб допомогти людям. "Ніхто не залишиться на самоті", неодноразово обіцяв він.