Кабмін спрямував ще 114 мільйонів на компенсацію власникам житла, що прихистили вимушених переселенців

Кабінет міністрів затвердив понад 114 млн грн на компенсацію витрат за липень власникам житла, які прихистили переселенців, у межах програми "Прихисток".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Відповідне розпорядження прийняв уряд під час засідання 10 вересня.

Так, більш як 32,7 млн грн виділено з резервного фонду державного бюджету. Також часткову компенсацію витрат на загальну суму понад 81,5 млн грн буде проведено коштом міжнародних, благодійних організацій та громадських об’єднань.

У відомстві зазначили, що, за інформацією, що надійшла від обласних та Київської міської військових адміністрацій, загальна кількість внутрішньо переміщених осіб за липень по Україні становила 262 606 осіб.

Наразі відповідно до постанови Кабміну від 19 березня 2022 року № 333, сума компенсації на витрати за одну особу становить близько 450 грн на місяць. Компенсацію отримуватиме власник жилого приміщення виключно у безготівковій формі.