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Управління цивільної авіації Молдови заборонило відновлення польотів до РФ

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самолет

Управління цивільної авіації Молдови заборонив авіакомпаніям країни здійснювати рейси до Росії.

Про це 10 вересня повідомив міністр інфраструктури Андрій Спину, передає NewsMaker.

Зазначається, що Спину у Facebook опублікував рішення відомства, в якому зазначається, що Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі дозволи, видані російським авіаоператорам.

Також відомство наголосило, що перельоти до Росії можуть бути небезпечними, і випустило директиву, яка забороняє молдовським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території Росії.

Як повідомлялося, авіакомпанія Air Moldova анонсувала відновлення рейсів до Москви з 1 жовтня. Компанія наголосила, що відповідне рішення ухвалила після численних звернень громадян Молдови, які хочуть повернутися додому.

Із кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії. Також їх не відновили у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

Автор: Юлiя Недашківська
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Источник: Как советские десантники за 4 часа захватили Прагу в 1968 году - Русская семерка
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10.09.2022 20:40 Відповісти
 
 