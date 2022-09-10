Управління цивільної авіації Молдови заборонило відновлення польотів до РФ

Управління цивільної авіації Молдови заборонив авіакомпаніям країни здійснювати рейси до Росії.

Про це 10 вересня повідомив міністр інфраструктури Андрій Спину, передає NewsMaker.



Зазначається, що Спину у Facebook опублікував рішення відомства, в якому зазначається, що Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі дозволи, видані російським авіаоператорам.

Також відомство наголосило, що перельоти до Росії можуть бути небезпечними, і випустило директиву, яка забороняє молдовським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території Росії.

Як повідомлялося, авіакомпанія Air Moldova анонсувала відновлення рейсів до Москви з 1 жовтня. Компанія наголосила, що відповідне рішення ухвалила після численних звернень громадян Молдови, які хочуть повернутися додому.

Із кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії. Також їх не відновили у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.