Управління цивільної авіації Молдови заборонило відновлення польотів до РФ
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Управління цивільної авіації Молдови заборонив авіакомпаніям країни здійснювати рейси до Росії.
Про це 10 вересня повідомив міністр інфраструктури Андрій Спину, передає NewsMaker.
Зазначається, що Спину у Facebook опублікував рішення відомства, в якому зазначається, що Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі дозволи, видані російським авіаоператорам.
Також відомство наголосило, що перельоти до Росії можуть бути небезпечними, і випустило директиву, яка забороняє молдовським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території Росії.
Як повідомлялося, авіакомпанія Air Moldova анонсувала відновлення рейсів до Москви з 1 жовтня. Компанія наголосила, що відповідне рішення ухвалила після численних звернень громадян Молдови, які хочуть повернутися додому.
Із кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії. Також їх не відновили у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.
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Источник: Как советские десантники за 4 часа захватили Прагу в 1968 году - Русская семерка
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