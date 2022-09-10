Україна може дозволити у вересні експорт до Польщі 100 тисяч тонн вугілля, – Шмигаль

Україна розгляне можливість відкриття квоти на експорт 100 тис. тонн вугілля до Польщі у вересні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"За дорученням президента України, на прохання польської сторони Україна готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тис. тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам", – зазначив він.

За словами очільника уряду, запаси вугілля на складах українських електростанцій становлять майже 2 млн тонн, що в 2,5 раза більше, ніж рік тому. "Тому готові підставити плече підтримки нашим польським друзям", – наголосив Шмигаль.

Він також додав, що під час візиту його польського колеги Матеуша Моравецького до Києва сторони також обговорили відновлення та введення в експлуатацію ЛЕП "Хмельницька АЕС – Жешув".

"Планували закінчити до 14 грудня, але завдяки пришвидшенню робіт можемо завершити на тиждень раніше. Це дозволить експортувати до Польщі додатково 1000 МВт. Зі свого боку просимо Польщу сприяти в розширенні експортних квот у рамках ENTSO-Е", – наголосив Шмигаль.

За його словами, Україна розраховує, що до кінця 2022 року величина доступної пропускної спроможності у напрямку Словаччини, Румунії та Угорщини збільшиться з 300 МВт ще на 200-300 МВт, а в напрямку Польщі – на більш ніж 1000 МВт.

Як повідомлялося, Польща звернулася до України із проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики.