Уряд продовжив дію пільгової ціни на газ для виробників тепла до кінця квітня 2023 року, – Шмигаль

Уряд продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу 30 квітня 2023 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення", – наголосив він.

Як пояснили в Міненерго, документом передбачається продовження терміну реалізації природного газу ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачальникам природного газу для побутових споживачів у межах виконання спеціального обов’язку до 30 квітня 2023 року.

Як повідомлялося, Кабмін зобов’язав ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогазу", постачати газ виробникам тепла за фіксованою пільговою ціною.

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.