За три дні українські військові знищили повітряних цілей ворога на понад $157 мільйонів

Упродовж 5-7 вересня українські військові знищили повітряних цілей ворога на $157,5 млн.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"І йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5-7 вересня", – уточнили військові.

Одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ – крилата ракета Х-101. "Так от, шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних Сил). Орієнтовна вартість Х-101 – $13 млн за одиницю. 13 х 6 = $78 млн", – підрахували в Генштабі.

Крім того, були збиті дві керовані авіаційні ракети Х-59 – $600 тис. ($300 тис. за одиницю); два ударних вертольоти Ка-52 на $32, 4 млн ($16,2 млн за од.) та ударний вертоліт Мі-24 ($12,5 млн).

Також українські військові знищили три штурмовики Су-25 на суму $33 млн ($11 млн за од.) та десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" – 1 млн ($100 тис. за од.).