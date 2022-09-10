Україна хоче запозичити у США $1,5 мільярда на закупівлю газу
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Уряд веде переговори щодо виділення траншу в сумі $1,5 млрд від Ексімбанку США на закупівлю газу.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну за результатами зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністерки фінансів США Джанет Єллен.
"Сторони обговорили питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Зокрема, сприяння американських партнерів у закупівлі газу. У цьому контексті ведуться перемовини щодо виділення траншу в сумі 1,5 млрд дол. від Ексімбанку США на закупівлю газу", – йдеться у повідомленні.
Шмигаль також подякував США за потужну фінансову підтримку, що вже отримала Україна, та висловив вдячність адміністрації Байдена за направлення до Конгресу запиту на виділення додаткових $11,7 млрд цього року.
"Україна зберегла стійкість фінансової системи під час війни. Вже багато років наша держава — надійний партнер МВФ. Зараз Уряд працює над започаткуванням нової програми з Фондом. Розраховуємо на підтримку партнерів у цьому напрямі", – відзначив глава уряду.
Як повідомлялося, Верховна Рада виділила 13 млрд на закупівлю газу за рахунок канадського кредиту.
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Свого часу за ********* розвідані державні свердловини були прихватизовані у приватну власність. Шуфрич, до речі, один з найбільших приватних власників газодобувної галузі.
Платили ренту 5% від видобутку, а 95% клали собі в карман. В Норвегії, до прикладу, рента за видобуток становить 70%, яка зараховується на спецрахунки кожного громадянина. Підприємці отримують в якості доходу лише 30% обсягу видобутку.
Зараз у них повна шара у видобутку українського народного газу: тимчасово (у період з 1 квітня 2022 року до останнього дня (включно) третього календарного місяця після припинення або скасування воєнного стану в Україні) надано право не сплачувати податкові зобов'язання з Ренти за обсяги Газу, видобутого та закачаного до підземних сховищ.