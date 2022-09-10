Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на польському кордоні розблоковано

На українсько-польському кордоні розблоковано рух пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

"Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розблоковано. Польські перевізники прибрали свої вантажівки з вʼїзду на пункт пропуску з боку Дорогуська. Рух транспорту з польської сторони розблоковано. Наразі завершуються перемовини з протестувальниками. Відновлення руху почалось о 19:00 за київським часом", – зазначив він ввечері 9 вересня.

За його словами Мінінфраструктури все ще працює над вирішенням підвищення ефективності польських фітосанітарних та ветеринарних служб. Проте в наступні декілька днів, переконаний Найєм, напруженняна цій ділянці кордону має впасти.

Окрім того, вже досягнуто домовленостей щодо відкриття на початку жовтня ще одного місця перетину кордону у Нижанковичах на Львівщині для тимчасового виїзду порожніх транспортних засобів, у тому числі бензовозів.

Заступник міністра наголосив, що зі свого боку Україна зробила все можливе для вирішення ситуації. Зокрема, з ранку 9 вересня через пункт пропуску "Устилуг – Зосін" їдуть порожні автівки до Польщі. Напередодні Україна запропонувала пʼять пунктів пропуску на польсько-українському кордоні для виїзду порожніх вантажівок.

Водночас, каже Найєм, все ще залишається невирішеною головна причина заторів. Треба терміново вирішити проблему дефіциту фітосанітарних і ветеринарних інспекторів та перевести служби в цілодобовий режим роботи з польського боку кордону.

"Ми вже запропонували нашим польським колегам декілька варіантів повного чи часткового виходу із ситуації. У тому числі, скасування фітосанітарного та ветеринарного контролю окремих груп транзитних вантажів. Поки що перемовини тривають. Нині це одна з головних причин заторів. Ми знаємо про нестачу кадрів, про занизьку зарплатню, але час щось змінити", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.

Пізніше польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польсько-українському кордоні.

За даними Міністерства інфраструктури, 8 вересня черга на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин, ключовому між Україною та Польщею, становила 50 км. В ній перебувало 2673 вантажівок на виїзд з України.