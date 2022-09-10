Польща попросила Україну допомогти в енергосфері, – Зеленський

Польща звернулася до України із проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам із першого дня, ми завжди допоможемо", – зазначив він.

Також глава держави додав, що обговорив з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким ситуацію на українсько-польському кордоні.

"Маємо згоду щодо того, як вирішити цю проблематику. Голова уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі", – наголосив президент.

Також сторони обговорили питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу – Зеленський звернувся до Моравецького з пропозицією знизити ціну поштових відправлень.