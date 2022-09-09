В Україні почали виробляти портативні зарядні станції

У Рівненській області почали випускати портативні зарядні станції.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталй Коваль.

"Сьогодні компанія "Ксеонікс Технолоджі" одна з найбільш інноваційних виробників портативних зарядних станцій. Концепцію молоді хлопці з Млинова придумали самостійно, хотіли допомагати військовим. Одна така станція KSEON 168 може зарядити 56 телефонів, Starlink, квадрокоптер чи рацію, або ж через інвертор підтримувати в тонусі прилади. Станції вирізняються компактністю і легкістю, а також не бояться вологи і поміщаються в рюкзак. Це основні критерії для військових", – повідомив Коваль.

За його словами, виробляють і 5 Кв зарядку, яка може слугувати альтернативою генератору й використовуватися як UPS. Вона заряджає біля 100 квадракоптерів та працює безшумно.

"Також хлопці закуповують і доопрацьовують сонячні панелі, щоб була можливість заряджати компактні пристрої автономно. Є дуже легкі панелі, які зручно переносити. Та металеві, які максимально відповідають всім характеристикам і мають чорну матову поверхню, яка не відблискує. Виготовляють в компанії і радіокеровані мобільні світлофорні комплекси призначені для регулювання дорожнього руху при проведенні ремонтних робіт і спецзаходів на проїжджій частині", – додав Коваль.