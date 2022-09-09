Казахстан цьогоріч планує встановити рекорд із виробництва пального

Цього року Казахстан установить рекорд із виробництва нафтопродуктів, випустивши 17 мільйонів тонн паливно-мастильних матеріалів (ПММ).

Про це доповів президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву голова національної компанії "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалієв, передає enkorr із посиланням на пресслужбу адміністрації президента республіки.

"Цього року в Казахстані буде вироблено рекордний обсяг нафтопродуктів – 17 млн ​​тонн", – йдеться в повідомленні.

Мирзагалієв зазначив, що через паливну кризу, яка виникла в країні, влада прийняла рішення перенести на пізніший термін планові ремонти на двох із трьох нафтопереробних заводах країни. За даними глави "КазМунайГазу", цей захід дасть змогу вивести на внутрішній ринок додатково 150 тис. тонн пального.

Під кінець літа в Казахстані вибухнула масштабна паливна криза. Через проблеми з дизельним пальним влада запровадила диференційовані тарифи на солярку. Це призвело до того, що частина АЗС країни стала продавати дизельне пальне тільки іноземцям, оскільки вартість ДП для них виявилася вдвічі вищою, ніж ціна солярки для внутрішнього ринку.

Раніше повідомлялося, що 22 серпня в Казахстані набув чинності наказ про встановлення граничних цін на роздрібну реалізацію нафтопродуктів.