Президент Латвії виступив за початок переговорів про вступ України до ЄС

Президент Латвії Егілс Левітс, перебуваючи в Києві з робочим візитом, виступив за початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це заявив Левітс на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна не лише політично та культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз – це об'єднання вільних демократичних країн. Ми робимо все, щоб забезпечити початок переговорів про вступ. Наше завдання – йти далі та розпочати переговори про процес вступу України до ЄС", – сказав Левітс.

Він також зазначив, що Латвія може допомогти Україні своїм досвідом для досягнення цієї мети.

За його словами, Латвія є другом України і завжди залишатиметься на боці українського народу, який зараз б'ється не лише за свою свободу, а й за всю Європу та весь вільний світ.

"Наш обов'язок полягає в тому, щоб забезпечити вас усією необхідною допомогою, щоб Україна перемогла. Це обов'язок усіх демократичних країн", – наголосив президент Латвійської Республіки.

Левітс також зазначив, що Латвія допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців, організувала літні табори для українських дітей, що також підтримує Україну у боротьбі за свободу.

Крім того, за словами президента Латвії, його держава започаткувала спеціальну програму з відновлення низки об'єктів у Чернігівській області, зокрема, освітніх установ, щоб діти могли повернутися до навчання.