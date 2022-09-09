Нацбанк попередив кредитну спілку через порушення прав споживачів

Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку кредитної спілки "Юніон Вінниччина"

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, до КС "Юніон Вінниччина" Національний банк застосував захід впливу у вигляді письмового застереження та зобов`язання негайно вжити заходів для усунення порушень законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та недопущення їх у подальшій діяльності.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 вересня 2022 року.

У період дії воєнного стану КС "Юніон Вінниччина" продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявної ліцензії.