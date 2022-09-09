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порушення (151) НБУ (8358) кредитні спілки (116)

Нацбанк попередив кредитну спілку через порушення прав споживачів

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

нбу,нацбанк

Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку кредитної спілки "Юніон Вінниччина"

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, до КС "Юніон Вінниччина" Національний банк застосував захід впливу у вигляді письмового застереження та зобов`язання негайно вжити заходів для усунення порушень законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та недопущення їх у подальшій діяльності.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 вересня 2022 року.

У період дії воєнного стану КС "Юніон Вінниччина" продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявної ліцензії.

Автор: Галина Ялівець
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