Московський суд оштрафував Google на $400 мільйонів через відмову запроваджувати цензуру

Таганський суд Москви відхилив апеляційну скаргу корпорації Google та підтвердив стягнення з неї оборотного штрафу в розмірі 21,7 млрд рублів (майже $400 млн за поточним курсом) через відмову виконувати вимоги російської влади щодо цензури в інтернеті.

Згідно з рішенням суду, російська влада звинувачує Google у відмові видаляти інформацію на YouTube, повідомляє Інтерфакс.

Таким чином, рішення суду набуло чинності. Якщо компанія не виплатить штраф у встановлені законом 60 діб, то суд направить матеріали до судових приставів для примусового стягнення.

18 липня світовий суд Таганського району Москви визнав компанію Google винною в адміністративному правопорушенні, яке виявилося у повторному порушенні обмеження доступу до матеріалів, що містять заборонену інформацію. Компанії було призначено штраф у розмірі 10% від її річного виторгу в РФ.

Як повідомлялося, у червні оосійська "дочка" американської IT-корпорації Google –ТОВ "Гугл" – подала позов про власне банкрутство через арешт банківських рахунків.

Наприкінці травня російська Федеральна служба судових приставів стягнула з Google оборотний штраф на суму більш ніж 7,7 млрд руб. Він був призначений за позовом Роскомнагляду в грудні 2021 через відмову Google видаляти заборонену в РФ інформацію. 8 червня суд заарештував 500 млн руб. на рахунках ТОВ "Гугл" за позовом ВГТРК через відмову структур Google відновити доступ до каналів телевізійної компанії на YouTube.

При цьому російська "дочка" Google за підсумками 2021 року отримала чистий збиток у розмірі 26 млрд рублів.